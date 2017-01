Plus d'infos sur le concert Johanna Amelie et White Note à Paris

Pop dans La cantine pour ce jeudi!

JEUDI 5 JANVIER

JOHANNA AMELIE

+ WHITE NOTE

Pop

19h / Entrée libre

JOHANNA AMELIE

La Berlinoise Johanna Amelie cite Regina Spektor et Joni Mitchel comme influences. Sa voix s'accompagne de guitare ou de piano, enveloppée de belles mélodies. La musique invite l'auditeur à s'immerger de fa?on très personnel dans son monde de dégradés, d'histoires et de paysages sonores.

Johanna Amelia a sorti deux albums avec son groupe et un « Duo-EP » avec la chanteuse chilienne Trinidad Doherty. Cloud In A Room (Solaris Empire / Broken Silence) lui a permis de tourner et de donner plus de 150 concerts à travers l'Europe. Un nouvel album studio est en chemin et sera publié dans le courant de l'année 2016.

WHITE NOTE

Alternant passages aériens et rythmiques hypnotiques, les compositions de White Note s'inscrivent dans une mouvance post-pop.

Elles brassent diverses influences, de Radiohead à Sigur Rós, en incluant des sonorités nouvelles et une certaine recherche structurelle, tout en flirtant avec la pop.

Oppositional Defiant Disorder, le nouvel album de White Note est sorti le 11 septembre 2015.

Site web : http://www.petitbain.org/JOHANNA-AMELIE-WHITE-NOTE?var_mode=calcul

Infos réservation :

Tél. 01 80 48 49 81 - Email. contact@petitbain.org