Plus d'infos sur le concert Jackin' Groove With San Proper & Interstellar Funk à Paris

Après une nuit mémorable aux cotés du grand Jerome Sydenham, la Jackin' Groove revient dans la mythique cale du Batofar avec un gros line up estampillé Rush Hour.

LINE UP :

San Proper (Rush Hour / Perlon)

Faut-il encore présenter ce génie du mix ? Artiste inclassable originaire d'Amsterdam, son talent lui a permis de rejoindre des labels comme Rush Hour ou encore Perlon (rien que ?a). Fort de sa connaissance musicale immense et de cette touche déjantée, c'est avec un immense plaisir qu'il viendra nous démontrer sa science inégalable et inégalée du mix.

Interstellar Funk (Rush Hour / Dekmantel)

Résident du célèbre et feu TrouwAmsterdam, mais surtout membre du célèbre crew Rush Hour et habitué du Dekmantel, ce jeune producteur hollandais disperse dans les clubs où il passe une poudre magique à base de house bien ficelée et de mélodies impeccables. Un artiste rare à Paris et par conséquent immanquable !

Jackin' Groove :

Le nouveau joyeux meeting proposé par les Jackin' Bros dans la mythique cale du Batofar qui n'en finit pas d'éclairer les nuits parisiennes.

Site web : http://www.batofar.fr/Agenda/Evenement/Club/Jackin--Groove-With-San-Proper---Interstellar-Funk-3663.sls

Infos réservation :

BATOFAR Tél. 0664163061 - Email. pauline@batofar.com