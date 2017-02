Plus d'infos sur le concert Ilu Grace, Misaki Iwasa et Umi-kuun à Paris

Le nouveau rendez-vous de la J-music débarque à Paris : un concert 100 % original réunissant des groupes et artistes japonais sur scène.

LUNDI 27 FEVRIER

Japan Expo et Japan FM présentent

ILU GRACE

+ Misaki IWASA

+ UMI-KUUN

J-POP

19h / 30?-80?

PREVENTES

Misaki IWASA

Misaki IWASA : après des débuts en tant qu'idol dans le célèbre groupe AKB48, Misaki IWASA prend son envol en solo. La chanteuse se tourne alors vers le enka, musique de variété japonaise. Ses douces ballades pop occupent les premières places du top Oricon à chaque nouveau single. Plus d'infos sur Misaki IWASA UMI-KUUN à Japan Expo 2016 © Maud Frichement

UMI-KUUN

UMI-KUUN : s'il s'est fait connaître en France grâce à ses vidéos sur YouTube lors de son premier passage à Japan Expo, UMI-KUUN est un musicien dans l'âme depuis sa plus tendre enfance. Après Hello Baby, hymne de Japan Expo 16e Impact, il sort un premier single fin 2015 : I am Just Feeling Alive. Le titre est même choisi comme générique de début de l'anime Young Black Jack. Plus d'infos sur UMI-KUUN © 2014 ILU GRACE. All rights reserved

ILU GRACE

ILU GRACE : composé de la chanteuse Ayane et du batteur KAZU, ILU GRACE est un duo dont la musique prend ses sources dans le RnB venu de l'autre côté du Pacifique. La voix d'Ayane, délicate et poignante, se mêle à des mélodies pleines d'émotion, avec pour résultat un son plein, à la fois beau, coloré et puissant. La nouvelle génération du RnB arrive et elle s'appelle ILU GRACE ! Plus d'infos sur ILU GRACE

