Vernissage du festival & de l'exposition de Serge Clerc pour une soirée spéciale St-Valentin à l'italienne !

MARDI 14 FÉVRIER

ALEX ROSSI

Live, Dj Set & Blind Test

Vernissage de l'exposition de Serge Clerc

Pop franco italienne

19h / Entrée libre

ALEX ROSSI

Alex Rossi est un chanteur et parolier fran?ais d'origine italienne. « Le plus italien des chanteurs fran?ais » dixit la presse.

En 2013, il sort sur le label Born bad records, L'ultima canzone et Ho provato di tutto. Ep co-signé avec Romain Guerret et Arnaud Pilard du groupe Aline et remixé par Yan Wagner. Hommage appuyé à une variété italienne fin 70 début 80 (Lucio Battisti, Matia bazar...). Ce dandy aux airs de pas y toucher réactualise tout ce qu'il aime dans cette musique : l'hymne fédérateur, la nostalgie moderne, l'ironie pas tout à fait. Dans quelques mois, Alex Rossi passera au long format puisqu'il sortira son album italien épaulé encore par les gars d'Aline mais aussi Julien Barthe de Plaisir de France. Autant de tubes offerts aux coeurs ouverts pour boire du spritz en pantalon blanc.

Site web : http://www.petitbain.org/HOW-TO-LOVE-ALEX-ROSSI?var_mode=calcul

Infos réservation :

Tél. 01 80 48 49 81 - Email. contact@petitbain.org