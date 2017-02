Plus d'infos sur le concert Rock'n'roll... Of Corse ! De Stéphane Bébert Et Lionel Guedj à Paris

LIVE BLUES DU FUTUR, PROJECTION ET RENCONTRE

MERCREDI 15 FÉVRIER

NIKI DEMILLER

+ Projection ROCK'N'ROLL... OF CORSE ! de Stéphane Bébert et Lionel Guedj

+ Rencontre SERGE CLERC ''SCIENCE-FICTION - L'INTEGRALE

19h / Entrée libre

ROCK'N'ROLL... OF CORSE ! de Stéphane Bébert et Lionel Guedj

Le destin d'Henry Padovani, un jeune corse de 24 ans débarqué à Londres en décembre 1976, acteur et témoin d'une période où naissait un nouveau courant alternatif et révolutionnaire, le mouvement Punk.

Musicien et guitariste, il a traversé les années 80 comme une météorite tombée de nulle part, du groupe « The Police » qu'il fonde avec Stewart Copeland en janvier 77 jusqu'à leurs retrouvailles sur scène 30 ans plus tard devant 80 000 personnes au Stade de France, des Clash aux Sex Pistols, des Who aux Pretenders, de REM... qu'il signe via le label IRS Records qu'il dirige (Lords and the New Church, The Cramps...) à Zucchero qu'il manage. Avec tous, Henry a partagé un peu de leur musique et beaucoup de leur vie.

Une vie dédiée au Rock'n'roll... of Corse, film relatant cette époque palpitante réalisé par Lionel Guedj qui sort sur les écrans en septembre 2016.

Site web : http://www.petitbain.org/HOW-TO-LOVE-NIKI-DEMILLER?var_mode=calcul

Infos réservation :

Tél. 01 80 48 49 81 - Email. contact@petitbain.org