Plus d'infos sur le concert Céline Tolosa + Blind Test Speciale Fille 80's à Paris

Mélodies sixties & blind test 80's

JEUDI 16 FEVRIER

CELINE TOLOSA

Pop

+ BLIND TEST spécial filles 80s par SOPHIE-MARIE LARROUY

19h / Entrée libre

EVENT FB

CELINE TOLOSA

Céline Tolosa est née à Paris et y vit toujours. Amoureuse de mélodies sixties accrocheuses et de sonorités synthétiques, elle compose avec son complice Dino Trifunovic (Van Gogh Superstar), des chansons pop qui parlent d'elle et de nous, des histoires d'amour fou, de cover-girl, de spleen, et de rencontres au coin d'une rue.

Puisant l'inspiration du côté d' Etienne Daho, d'Elli & Jacno, de Fran?oise Hardy et de Serge Gainsbourg, Céline Tolosa a la mélancolie optimiste et la délicatesse entêtée.

Un parfum de Nouvelle Vague donc, mais une modernité teintée d'électro et une singularité rafraîchissante à travers ces chansons à la gravité légère, moins acidulée qu'il n'y paraît.

BLIND TEST avec SOPHIE MARY LARROUY

On a beau faire comme si on n'était pas concernés, n'empêche que quand retentissent les démons de minuit, tout le monde est sur les tables en train de chanter. Alors acceptons notre héritage culturel, car la variété fran?aise demeurera encore pour longtemps le sponsor de 94 % des mariages du vieux continent. Roulons nous dans Niagara et chaloupons encore un soir à Petit Bain, notre cargo de nuit chéri à nous.

Site web : http://www.petitbain.org/HOW-TO-LOVE-CELINE-TOLOSA-BLIND?var_mode=calcul

Infos réservation :

Tél. 01 80 48 49 81 - Email. contact@petitbain.org