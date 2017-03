Plus d'infos sur le concert Funk Da Boat #3 : Poldoore, Dj Suspect & Gonesthedj à Paris

Funk Da Boat is back !!! Nous sommes heureux de recevoir Poldoore pour cette 3ème édition !

LINE UP

POLDOORE

Le DJ et beatmaker belge Poldoore navigue entre les labels (Chinese Man Records, Darker Than Wax, Nowadays Records, Délicieuse Records...) toujours dans l'idée de produire une bande-son de qualité pour les oreilles friandes de jazz, hip-hop et beats.

Il sera parmi nous en dj set.

https://www.facebook.com/Poldoore/

DJ SUSPECT (45Live/ Radio Meuh/ Paris)

Membre du prestigieux collectif 45 Live, Suspect est un dj de renommée internationale qui parcourt le globe avec ses bacs de disques. Il a déjà deux albums à son actif, sur lesquels sont notamment invités Large Professor, Diamond D, Sadat X, et a récemment collaboré avec Guts pour son dernier projet Beach Diggin. Il officie une fois par mois sur les ondes de Radio Meuh pour son émission Le Fonk et le Forme.

https://www.facebook.com/soulbrothersuspect

GONESTHEDJ (GhettoBlasterShow/ SoulitudeMusic/ Toulouse)

Depuis les 90's, il sillonne la planète pour distiller Hip-Hop Old School, Disco/Funk, Afrobeat & Latin, House et bien plus encore, enchainant les résidences et les invitations en Pologne, France, Costa Rica, Etats-Unis, Allemagne, Liban...

Fondateur du label Soulitude, il est également l'organisateur de la mythique Boogie Down by Gonesthedj, soirée de référence à Toulouse, ou il réside.

Dj hyperactif, il explose régulièrement dans les charts de Mixcloud avec son émission hebdomadaire GhettoBlasterShow diffusée sur Campus Fm (Toulouse) et sur le web.

https://www.facebook.com/gonesthedj

https://www.mixcloud.com/gonesthedj

http://www.gonesthedj.com/

Site web : http://www.batofar.fr/Agenda/Evenement/Club/Funk-Da-Boat--3-W--Poldoore--Dj-Suspect---Gonesthedj-3636.sls

