Plus d'infos sur le concert Flotsam & Jetsam à Paris

GARMONBOZIA (1065607, 1065608) présente ce concert.

Après une tournée couronnée de succès avec les géants du thrash allemand Destruction, les américains Flotsam & Jetsam reviennent en Europe en tant que tête d'affiche afin de promouvoir leur dernier album éponyme sorti chez AFM Records. Ils interpréteront également des grands classiques tirés de « Doomsday for the Deceiver » ou « No Place for Disgrace ». Ils seront accompagnés des excellents Dew Scented (Allemagne) et Izegrim (Pays-Bas).Accès PMR : 01 80 48 49 81

Site web : http://www.petitbain.org/FLOTSAM-JETSAM-DEW-SCENTED-IZEGRIM?var_mode=calcul

Infos réservation :

Préventes Tél. 01 80 48 49 81 - Email. contact@petitbain.org