Plus d'infos sur le concert Fleur Sana à Paris

A La Cantine de Petit Bain, Fleur Sana vous invite à découvrir son univers entre chanson, pop et électro pour un concert qui promet d'être intime.

Originaire de la Région Paca, auteur-compositeur-interprète, Fleur Sana nous offre un univers de chansons qui témoigne d'expériences vécues et de réflexions sur notre société. Elle pioche des sonorités du quotidien pour les intégrer à ses compositions, construisant des rythmes et des mélodies très personnelles... Et nous, on craque pour cet univers insolite.

