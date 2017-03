Plus d'infos sur le concert Festival Martymusicshow à Paris

Le Martymusicshow sort son nouvel album !

Et pour fêter ?a on organise un festival sur la Péniche El Alamein accompagné de cirque, danse, théâtre de rue, fanfare, projections et pleins d'autres surprises durant cette soirée.

Pour ceux qui viennent d'arriver:

Le Martymusicshow est un groupe de nouvelle scène festive indépendante aux influences diverses (Renaud, Mano-Negra ou encore Louise attaque). Composé d'une guitare, batterie, basse, violon.

Écouter ici : www.martymusicshow.com

- Début des festivités à 19H00 !

- Entrée 10eu pour 6H de spectacle vivant !!

- Restauration sur place ;)

Venez nombreux et ramenez tous vos potes !

Site web : http://www.martymusicshow.com

Infos réservation :

Tél. 0100000000