Audiotrauma fêtent leurs 15 ans d'activisme sonore !!! Attention Paris les capuches noires débarquent !!! Et ils vont faire beaucoup de bruit !!! A NE PAS RATER !!!

NÄO

Avec la sortie de « duel » fin 2016, NÄO écrit un nouveau chapitre de leur oeuvre. Ue nouvelle page qui viendra définitivement asseoir NÄO comme un des groupes les plus prometteurs de la scène fran?aise. Defiant les frontières, mélangeant les étiquettes, ce nouvel opus se veut toujours plus puissant, toujours plus hypnotique, à l'image du groupe sur scène.

CHRYSALIDE

Chrysalide, également fondateur du collectif et label Audiotrauma, étonne par ses rythmes violents et maîtrisés. Le trio s'approprie avec aisance les textures saturées de Ministry, rythmes torturés de Skinny Puppy et l'énergie d'Atari teenage riot, nous plongeant ainsi au plus profond d'un univers lucide et sans compromis. Nos papillons en devenir propulsent avec brio la scène industrielle fran?aise qui peut ainsi largement rivaliser avec nos amis germains...

META MEAT

META MEAT est un projet collaboratif de deux compositeurs électronique de génie : somekilos (la moitié de 2kilos&More) et Phil von (le co-leader de VON MAGNET) qui partagent une passion profonde pour les percussions et des rythmes. META MEAT exprime un paradoxe entre la chair (MEAT) et le déassement, le changement (META). Une performance unique et vivante très physique, qui s'attache à propulser nos corps et âmes dans un état de transe, incarnant un souhait d'élever notre simplicité animal vers un état de conscience plus élevé.

HORSKH

C'est dans la musique la plus explosive que Horskh puise son inspiration. Les racines de l'EBM viennent cohabiter avec l'efficacité de l'électro actuelle et la puissance du rock et du métal. En live, le duo fran?ais martèle les fûts de la batterie, n'hésite pas à renforcer les synthé avec une guitare électrique et chante sur des refrains à la fois mélodiques et entrainants. Horskh célébreront ce soir la à Petit Bain la sortie de leur nouvel opus : GATE !!!

MOAAN EXIS

Mathieu Caudron alias MOAAN EXIS compose une techno sombre et bruitiste aux sonorités industrielles et aux inspirations tribales. Ses expériences de la scène techno hardcore pure mais aussi avec des danseurs contemporains ont contribué à fa?onner un son puissant en bass et en ambiances extatiques.Sur scène il est accompagné dde Xav le batteur de Punish Yourself !!!

HOLOGRAM

Révélation francaise de la scène rythmic noise/ electro indus, Hologam_ est réputé pour ses shows fantomatiques et hypnotiques. Assez rare sur le territoire fran?ais, sa prestation à Petit Bain est à rater sous aucun prétexte.

K.OZ (dj set)

fondateur du label yb70 et des fameuses soirées Parazit et Seppuku, K.oe revient après plusieurs années loin des dance-floors.

NINE (Flesh dj set)

Leader du groupe FLESH, Nine est aussi connu pour ses sets très dark et tellement contemporains.

:[S20] :

:[S20] : est un DJ qui aime le mélange des genres ! Résident à Paris des soirées Tokyo Decadance (Tokyo, JP) et Torture Garden (Londres, UK), :[S20] : est réputé pour jongler habilement entre électro percutante, techno hallucinée, bigbeat ravageur, new wave flamboyante, nu-rave syncopée, mashups délirants et perles indies. Sur scène, il déploit une énergie entrainante alliant technique et personnalité contaminant peu à peu l'ensemble du dancefloor. Après 15 années à écumer les scènes des clubs et festivals de France, il s'installe à Düsseldorf (Allemagne), une des capitales électroniques internationales et continue l'aventure !

