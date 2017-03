Plus d'infos sur le concert Afterwork Viaduc à Paris

Ceci n'est pas une farce, et bien que 1er Avril ce sera, afterwork à Petit Bain il y aura ! Dès 18h, les DJ du collectif Viaduc se chargeront de faire chauffer les platines.

Mesdames Messieurs,

C'est avec une joie non dissimulée que nous nous ferons le plaisir de faire chauffer les platines de la Cantine pour voir les plus beaux sourires de nos contrées se réunir le temps d'un aparté. Venez seul, à deux ou à trois, en costard en jean ou en pyjama, sachez que le temps d'une soirée, un plaisir ce sera que d'être à vos côtés. Délaissons les poissons de ce mois et préférons les boissons, cela vaut mieux, selon moi. Et oui l'entrée est gratuite. Ne t'en fais pas.

LINE UP :

MESSIRE

https://www.facebook.com/MSSRLNRD/?fref=ts

KAM

https://www.facebook.com/kamsound75/?fref=ts

ONE FINGER

https://soundcloud.com/1finger

Site web : http://www.petitbain.org/Afterwork-Collectif-Viaduc?var_mode=calcul

Infos réservation :

Tél. 01 80 48 49 81 - Email. contact@petitbain.org