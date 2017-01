Plus d'infos sur le concert Whitman - Bloody Claps - Cold/kisses à Paris

Le Supersonic présente...

? WHITMAN

(Pop rock - Paris)

Whitman est un projet musical pop créé par Benjamin Blanc.

Une première maquette pop/folk est réalisée courant 2014, suivie de quelques concerts intimistes. En 2016, le projet évolue grandement avec l'arrivée de musiciens talentueux. Whitman devient résolument pop, caressant le disco et flirtant avec le rock sur scène.

La sortie du premier Ep est imminente, Whitman est prêt à faire découvrir son univers.

? Liker : https://www.facebook.com/whitmanofficial

? Ecouter: https://soundcloud.com/whitmanofficial

? BLOODY CLAPS

(Garage rock - Paris)

Une guitare qui joue de la basse et un batteur de Jazz qui joue du Rock. Influencés par le Surf rock, le Garage, le Rock'ab, la Pop, le Jazz, le Blues ou encore le Stoner, ce projet est né de la rencontre entre deux artistes très différents et très singuliers, une richesse musicale qui donne à cette union un son très personnel et identifiable.

? Liker : https://www.facebook.com/Bloodyclaps/

? Ecouter: https://soundcloud.com/user-317130839-246476344

? Regarder: https://www.youtube.com/watch?v=Aezp6IBnkPw

? COLD/KISSES

(Rock - Paris)

Fin 2015, Alain et Cendre composent COLD/KISSES. Une teinte 80', une orientation rock électro, des mots sur la complexité humaine.

? Liker : https://www.facebook.com/COLDKISSESOFFICIEL

? Ecouter: https://soundcloud.com/coldkissesofficiel/help-me-1

? Regarder: https://www.youtube.com/channel/UCBtdRW6VWvcANq2vET_7xdg

Mardi 31 Janvier 2017 - 20h

Entrée gratuite

Foodtruck hot dog au 1er étage

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille

http://supersonic-club.fr/

Infos réservation :

Tél. 01 46 28 12 90 - Email. communication@supersonic-club.fr