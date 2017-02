Plus d'infos sur le concert Une Nuit En Enfer : Mike Rock, Christian Hellfest, Mister Eleganz à Paris

Rage Tour - booking agency (France) et le Supersonic présentent...

Une NUIT EN ENFER avec MIKE ROCK le dj officiel du Hellfest Open Air Festival, Mister Eleganz as DJ et DJ Christian Hellfest !

LINE UP

MIKE ROCK

Le Dj incontesté de la scène electro rock. Mike Rock n'est plus à présenter : connu et reconnu pour ses mix rock et metal époustouflants, Dj officiel du Hellfest, du Groezrock, de Monster Energy, il est une référence indiscutée de la scène electro rock européenne.

CHRISTIAN HELLFEST

Une playlist singulière, une mise en scène atypique, un habillage vidéo novateur, des

décors de scènes originaux, et des costumes d'un autre temps du futur ! Christian Hellfest c'est le DJ qui puise son énergie dans le bonheur qu'il procure au travers de son art.

MISTER ELEGANZ AS DJ

Mister Eleganz, le charismatique chanteur de Success, endosse une nouvelle fois son costume de Disc-Jockey, sans pour autant ranger celui de Performer. Esthète musical, invité à mixer aux quatre coins du globe, il distillera ses perles comme il offre ses poils, sans compter, tout en générosité.

