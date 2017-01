Plus d'infos sur le concert This Is Chronicles - Western Bones - Jon Son à Paris

Le Supersonic présente...

LINE UP

THIS IS CHRONICLES

(Rock - Paris)

« This Is Chronicles est un groupe de rock : un mélange lyrique de mélodies brutes et de parties instrumentales aux multiples influences. Des morceaux confectionnés dans l'idée d'être joués sur scène, purs, bruts et amples.

Kevyn Diana porte les textes d'une voix aérienne. Il exprime l'envie de ses sentiments en puisant dans son histoire personnelle au moyen d'une plume libre, parfois onirique, soutenue par une richesse instrumentale, évidemment rock, mais toujours décomplexée. » - Les Inrocks Lab

WESTERN BONES

(Garage Rock - Paris)

Inspirés par les duos rock du 21è siècle (The Black Keys, Deap vally, The Kills, Royal Blood..), leurs morceaux efficaces aux riffs épais vous feront traverser des décors tarantinesques, entre routes de bikers poussiéreuses, troupeaux de bétails et amplis à lampes.

JON SON

(Electro Soul - Paris)

Jon Son est le personnage né de la collaboration entre le franco-américain Sean Hutchinson et le parisien Louis Hazy , deux newcomers sur la bouillonnante nouvelle scène Electro-Soul parisienne. Jon Son, bercé par la pop anglosaxonne des années 90, doué pour le groove 2.0, navigue entre le hip-hop indé et l'avant garde électronique, guidé par son amour pour le groove et les samples.

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille

