LINE UP

THE LUCID DREAM

(Noisy psychedelic shoegaze - Holy Are You Recordings - UK)

« Leur troisième opus, Compulsion Songs, est enfin sur nos platines et chaque minute passée à mûrir les titres en studio en valait la peine tant le résultat approche la perfection. Les influences américaines de The Lucid Dream sont évacuées dès le morceau d'ouverture, Bad Texan. Plus qu'un cow-boy dark, c'est l'influence psychédélique des The Brian Jonestown Massacre ou The Warlocks que l'on rencontre sur ce morceau emmené par une grosse basse et des riffs de guitares tapageurs. Une influence plus écossaise s'entend dans le chant qui peut rappeler Underworld, reprenant en boucle les mêmes phrases, voire le même mot... » - Sound Of Violence

Liker : https://www.facebook.com/theluciddream/

Ecouter : https://soundcloud.com/the_lucid_dream

Regarder : https://www.youtube.com/user/LucidDreamThe/videos

ELECTRIC RETRO SPECTRUM

(Psych Heavy - Montreuil)

ELECTRIC RETRO SPECTRUM est un groupe de #Rock formé par Marko (Lead Guitare), Gautier (drums) et Tara (chant,guitare, synthés), inspiré par le rock vintage des années 60 / 70 et la puissance #grunge des années 90. Le groupe cherche sans cesse a repousser les limites dans leurs lives sauvage.

Les 3 influences: Dead Weather, Pj Harvey, Black Angels

Liker: https://www.facebook.com/Electric-Retro-Spectrum-112733938854653/timeline

Ecouter: electricretrospectrum.bandcamp.com

Regarder: https://www.youtube.com/user/ELECTRICRETROSPCTRUM

TAPEWORMS

(Shoegaze - Lille)

Après avoir partagé la scène avec Beat Mark ou encore Camera, Tapeworms a décidé de sortir en décembre un premier EP intitulé « All Stars » dont les chansons évoquent aussi bien le bruitisme de My Bloody Valentine et Sonic Youth, que les mélodies de Jesus and Mary Chain.

Enregistré avec les moyens du bord, l'album a été mixé par Daniel Coborn, le batteur des texans de Ringo Deathstarr dont ils avaient également assuré la première partie.

Bonus : il y a même une reprise de Daniel Johnston - logique pour un groupe qui clame son amour pour la musique lo-fi et fait à peu près tout lui-même, de l'enregistrement au clip réalisé en stop-motion et pâte à modeler sur lequel ils ont passé leur été.

Les 3 influences: Swirlies, Blonde Redhead, Medicine

Liker : https://www.facebook.com/Tapeworms-1652188931685313/

Ecouter: https://tapewormsband.bandcamp.com/releases

Regarder: https://www.youtube.com/watch?v=2Smbgt2fqUQ&feature=youtu.be

