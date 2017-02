Plus d'infos sur le concert Soirée Abel : Lydie La Peste et Faon Faon à Paris

Le Pop Up du Label présente

L'aventure commence début 2015, convaincu par le talent et la richesse musicale de la nouvelle scène fran?aise, Alias Production et Le Pop-Up du Label lancent ABEL. L'idée est de mettre sur le devant de la scène les artistes fran?ais les plus excitants du moment. Depuis la naissance d'ABEL plus d'une trentaine d'artistes se sont succédé sur la scène du Pop-Up, dont Pépite, Adrien Soleiman, Basile Di Manski, Eddy De Pretto, Clara Luciani, Sarah Maison, Palatine, Ariel Ariel... ne tardez pas pour découvrir les prochains !

Pour cette nouvelle édition on retrouvera Lÿdie La Pëste + FAON FAON.

Lydie La Peste

Chanteuse/Danseuse/Poétesse / Maîtresse de Cérémonie, Lÿdie LaPëstE est une Artiste pluridisciplinaire, qui adore la Scène; elle s'y plaît et cumule des expériences diverses et variées qui lui permettent de peaufiner ; ses mots, ses gestes, ses émotions sans prises de tête ou de bec...Jonglant sans cesse des pieds à la tête, au gré de son humour, sa vie, ses humeurs, ses envies et sa folie.

Lydie LaPëstE vous ouvre les portes de son univers Pestilentiel... un univers pétillant,fin et drôlement triste parfois, sur des rythmes folks ou Afro, d'inspirations ERYKAH BADUeste, INDIA ARIEsque ou FEISTienne. Elle n'a de Peste que le nom qu'on vous rassure!?

Faon Faon

Faon Faon ou quand Fanny et Olympia fusionnent leurs voix et leurs voyelles pour livrer une musique hybride mixant des sonorités pop, hip-hop et électro. Collaboratrices occasionnelles de Teme Tan, Badi, Applause ou encore du Major Dubreucq, elles créent avec Faon Faon leur propre monde en livrant une musique fraîche, vitaminée et sensible. A la fois furieusement modernes et fragiles, leurs textes en fran?ais, leur langue maternelle, allient poésie tranchée et sincérité 2.0. De la fonte des glaces aux montagnes à gravir, nous traversons avec elles des typhons du son, nous défions la gravité et provoquons en duel le mariage , les utopies, l'enfance perdue. Elles donnent surtout à voir en live un univers singulier, intime, et propulsent vers le public une énergie contagieuse avec par instants, de véritables appels à la danse.Lauréates du concours « Du F dans le Texte » en 2015, elles ont déjà posé leurs valises au Festival LASEMO et aux Beautés Soniques ainsi que dans plusieurs salles et dernièrement au Cirque Royal en première partie de Puggy. Prêt à votre tour à dompter ces étranges faons ?

Les Inrocks Lab

Ouverture des portes à 20H.

Préventes : ou 5? sur place.

Le Pop Up du Label, 14 Rue Abel, 75012 Paris

Infos réservation :

Yes Go Live Tél. 01 77 11 04 24