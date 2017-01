Plus d'infos sur le concert Soirée Abel Avec Guillaume Stankiewicz et Kids Teach Manners à Paris

Alias & Le Pop Up du Label présentent...

L'aventure commence début 2015, convaincu par le talent et la richesse musicale de la nouvelle scène fran?aise, Alias Production et Le Pop-Up du Label lancent ABEL. L'idée est de mettre sur le devant de la scène les artistes fran?ais les plus excitants du moment. Depuis la naissance d'ABEL plus d'une trentaine d'artistes se sont succédé sur la scène du Pop-Up, dont Pépite, Adrien Soleiman, Basile Di Manski, Eddy De Pretto, Clara Luciani, Sarah Maison, Palatine, Ariel Ariel... ne tardez pas pour découvrir les prochains !

Pour cette nouvelle édition on retrouvera Guillaume Stankiewicz + Teach Kids Manners.

GUILLAUME STANKIEWICZ

?????????????

La musique de Guillaume Stankiewicz a toujours trouvé dans le folk un appui sûr. Les chansons de Neil Young, Townes Van Zandt ou Will Oldham auront été pour lui une langue, un lieu familier dont il fallait tout de même partir pour aller voir ailleurs. Et ailleurs c'était ici : il fallait seulement comprendre qu'on pouvait faire quelque chose avec une langue aussi « compliquée » que la nôtre. Pour ?a, Dominique A aura été décisif. Sur le chemin, il aura aussi fallu se frotter aux grands génies pop (McCartney, Wilson...) et, modestement, apprendre d'eux à chercher l'évidence tout en se méfiant des harmonies trop faciles et des accords parfaits.

Et puis bien sûr, il fallait aussi se trouver une voix... Digérer les musiques entendues depuis l'enfance, dégager de la masse des influences, des souvenirs et des réminiscences, une voix vraiment la sienne, savoir l'écouter, la reconnaître et la laisser venir.

Après un premier EP réalisé en autarcie en 2014 (sélectionné pour le prix Moustaki 2015), c'est en studio, entre juin et novembre de l'année dernière, qu'il a enregistré et mixé les six chansons du EP « Sans cesse et sans bruit ». De ces chansons on ne saurait dire si elles sont tristes ou gaies tant elles jettent des reflets différents selon l'oreille qu'on leur accorde, s'en tenant à des impressions, des images, aux états un peu indéterminés par lesquels on passe, sans trancher. Elles ont l'élégance de laisser la place à l'auditeur en somme, l'accompagnant quel que soit le côté où il penche.

TEACH KIDS MANNERS

????????????

Il y a de nombreuses manières de créer de la musique, de l'explorer, de la jouer. Chaque jour les 3 kids de TKM réapprennent, se défient mutuellement, sans se donner de règles. Un jeu d'enfants, pour des oreilles averties.

Le timbre chaleureux de Gillian contraste avec l'acidité de son clavier et l'efficacité de sa programmation rythmique.

La danse frénétique de Louise vient pimenter avec panache une voix aérienne et envoutante.

Tandis que Gauthier fait virevolter et groover guitares et basses.

TKM jouent dans une cour parisienne parfois étroite, car ces kids sont les rejetons de Portishead et d'Erykah Badu, les demi-frangins de Little Dragon et Frank Ocean, les cousins de Hiatus Kaiyote et James Blake.

Trio musical, mais triptyque visuel également qui tient à faire impression sur scène et dans ses clips, TKM ont déjà enjoué le public lors de premières parties pour Julien Doré et OMOH.

C'est d'ailleurs OMOH qui réalise le nouvel EP de Teach Kids Manners qui sortira prochainement.

???????

Ouverture des portes à 20H.

Prévente / Sur Place: 5? .

Le Pop Up du Label, 14 Rue Abel, 75012 Paris

Infos réservation :

Tél. 01 77 11 04 24