Le Pop Up du Label & Rose Hill présente

Ca y est c'est fait ! Rose Hill va s'exporter vers des cieux un peu plus... latins, en Colombie exactement ! Mais pas question de vous quitter comme ?a !

Nous revenons pour un dernier tour de piste parisien et invitons tous nos copains amoureux de la fête, amoureux de la musique électronique, amoureux des autres et de vous-même, à nous retrouver une dernière fois pour kiffer tous ensemble !

Comme à son habitude Rose Hill vous propose un plateau de qualité. Pour cette dernière nous avons choisi 3 expert(e)s, dénicheurs de son ! Promis, ils vont vous amener en balade électronique au rythme de leurs vinyls et de leurs petites pépites. Adepte d'une électro tan minimaliste, groovy que techno, ils vous régaleront grâce à leur éclectisme et exigence musicale.

Leur maître mot (et ?a tombe bien c'est aussi celui de Rose Hill) : Vous faire faire la teuf, les bras en l'air !!

Le Pop Up du Label, lieu d'exigence musicale s'il n'en est, nous font l'honneur de nous recevoir pour notre dernier rdv parisien. Viendez les coupaings on va être bienng !!

Line Up :

Olizz (Rose Hill; Little Marguerite)

Nicolaon (Little Marguerite / E-Klozin' / No label, No problem)

Sissi Cocotte (Cockorico/NoSlip)

Entrée Libre

Le Pop Up du Label, 14 Rue Abel, 75012 Paris

Infos réservation :

Tél. 01 77 11 04 24