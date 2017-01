Plus d'infos sur le concert Petosaure - Rob One - Eva à Paris

Le Supersonic présente...

LINE UP ? PETOSAURE

(Chanson fran?aise psychédélique / Paris)

Un jour le film l'Histoire sans Fin est sorti. Un jour Final Fantasy VIII est sorti. Un jour les tomes de 20th Century Boys sont sortis. Un jour l'album La superbe est sorti, et tristement un jour Alain Baschung est parti. Petosaure se nourrit du passé, du présent, du futur. A pour ambition de faire songer les hommes pour mieux les ravir. Refuse l'apaisement. Refuse les règles. Petosaure sort son premier album Le fantôme de l'enfant le 20 Juin 2016 via La Souterraine.

Les 3 influences: Alain Baschung, Nobuo Uematsu, Omodaka

? Liker : www.facebook.com/petosaure

? Ecouter: http://souterraine.biz/album/le-fant-me-de-lenfant

? Regarder: https://www.youtube.com/watch?v=tPbz2NgDark

? ROB ONE

(Rock funk - Paris)

Après deux années intenses de composition, ROB ONE sort enfin son premier EP.

La musique de ROB ONE se veut extra-terrestre, renversante et futuriste. A la croisée du funk, de la soul, du rock et de la variété, le musicien vous transporte dans un univers poétique et vibrant. Une quête mystique et décalée vous prend à la gorge. Vous êtes bloqué dans le cycle mélodique et seuls ces quatre titres peuvent vous faire renaître.

Ouvrez les oreilles, laissez votre esprit éclore : quelque chose d'énigmatique se profile...

Les 3 influences: Philippe Katerine, Damon Albarn, Jamiroquai

? Liker : https://www.facebook.com/airobiwan/

? Ecouter : https://airobiwan.bandcamp.com/releases

? EVA

(Rock - Paris)

Du haut de ses 20 ans, armée de sa passion pour le rock, EVA nous immerge dans un univers intimiste et sombre. Ses textes poétiques et envoûtants, qu'elle compose en fran?ais et en anglais sont portés par une voix puissante et lyrique.

Accompagnée de Pierre Bondat à la basse, Victor Lecoeur à la guitare, et Cyril Gromoff à la batterie, elle nous plonge dans un univers qui rappelle celui des Rita Mitsouko, Niagara, Catherine Ribeiro ou encore, celui de Noir Désir.

? Liker : https://www.facebook.com/EVAMUSICPAGE/?fref=ts

? Ecouter : https://soundcloud.com/stream

? Regarder: https://www.youtube.com/watch?v=SAzXJyAXG-c

INFOS PRATIQUES

Mardi 3 Janvier - 20h

Entrée gratuite

Happy Hour 18h30-20h (3?50 la pinte)

Foodtruck hot dog au 1er étage

https://www.facebook.com/supersonicbastille/

Inscription à la newsletter du Supersonic: http://bit.ly/1lWTnx4

Infos réservation :

Tél. 01 46 28 12 90 - Email. communication@supersonic-club.fr