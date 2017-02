Plus d'infos sur le concert Pamela Hute Release Party à Paris

Le Pop Up du Label présente...

Pamela Hute le 22 Février 2017:

????????????

Après avoir sorti 2 disques sur le label Tôt Ou tard et s'être fait remarquer sur les scènes du Bataclan, de l'Olympia mais aussi du printemps de Bourges, la parisienne Pamela Hute décide de produire seule son troisième album ?Highline'. Enregistré par Jay Pellicci (the Dodos, Avi Buffalo, Sophie Hunger, Sleater Kiney) entre Paris, la Dordogne, San Francisco et New York, ce nouveau disque marque un tournant dans sa discographie. Forte d'un nouveau lineup, enrichi d'une basse et d'une 2e guitare, elle livre un 3e album aux couleurs californiennes, plus pop et plus personnel.

Deux jours avant la sortie du disque, elle viendra dévoiler ses nouveaux titres au Pop Up, en compagnie de ses camarades de label, experts belges de l'indie pop, aka SHOWSTAR.

????????????

Prévente 10? : http://bit.ly/ph-popup

Le Pop Up du Label, 14 Rue Abel, 75012 Paris

Infos réservation :

Yes Go Live Tél. 01 77 11 04 24