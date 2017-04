Plus d'infos sur le concert Pacific Shore Release Party à Paris

Le Popup présente

Pacific Shore + Days In Orbit + Clouclou (La Mamie's) le 19 Avril

PACIFIC SHORE (Live)

Pour la release party de leur nouvel ep Wild Times, Pacific Shore invite Days In Orbit et Clouclou (La Mamie's).

Composé entre Montréal, Madère, et Paris, ce nouvel Ep signe le retour du trio Pacific Shore avec 6 titres puissants et lumineux.

Imaginé pendant une année 2016 sauvage, Wild Times nous emmène dans un voyage introspectif en quête de bonheur. Cet opus nous plonge dans d'une mélancolie saisissante au travers d'un subtil mélange de grooves affutés et de synthétiseurs vaporeux. Les sonorités colorées de l'EP s'équilibrent entre des influences soul-funk, hip hop et électroniques.

https://pacificshore.bandcamp.com/

https://soundcloud.com/pacificshore

https://www.facebook.com/PacificShore/?fref=ts

+

DAYS IN ORBIT (Live)

C'est un OVNI musical hybride filant entre l'afrobeat et la house. C'est quatre personnes qui jouent profondément et s'aiment. Leur musique est entêtante et dansante, enivrante et hypnotique. Sur scène, leur énergie est communicative. Days In Orbit puise dans les sonorités du monde pour les cuisiner à sa sauce. Rythmiques latines, africaines, tribales, ternaires ou binaires, une techno hybride qui ne boude pas la pop.

www.daysinorbit.com

https://www.facebook.com/daysinorbit

https://soundcloud.com/daysinorbit

+

CLOUCLOU (La Mamie's) Dj set

M. Clouclou fait partie de ces animaux inarrêtables qui ont bâti la nouvelle fête parisienne. En recherche constante d'originalité, il creuse les styles et les années pour créer son univers. L'oiseau de nuit aime autant le son des machines, que les voix de divas. Selon l'humeur, il déambulera entre deep house, techno, acid, ou disco.

https://soundcloud.com/lamamies

https://www.facebook.com/lamamies

Ouverture des portes 20H30

Le Pop Up du Label, 14 Rue Abel, 75012 Paris

Infos réservation :

Tél. 01 77 11 04 24