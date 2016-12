Plus d'infos sur le concert Nobody's Cult - 27 Rooftops - Tri-hidden Panic à Paris

? NOBODY'S CULT

(Rock / Paris)

Nobody's Cult c'est une dualité constante. Un équilibre entre riffs lourds et mélodies sophistiquées; entre textes introspectifs et refrains fédérateurs, emmenés par la voix envoutante, puissante et aérienne, de la charismatique Lena Woods.

Les 3 influences: Soundgarden, Queens Of The Stone Age, Nine Inch Nails

? Liker : https://www.facebook.com/nobodyscult

? Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=CkFB9uF235o

? 27 RoofTops

(Electro rock / Paris)

27RoofTops se fonde en 2012, sur les cendres de différentes formations parisiennes. Les deux premières années sont l'occasion pour ses membres de se créer une identité commune, et d'écrire leur premier EP, Merge, enregistré en Croatie durant l'été 2014.

Aujourd'hui composé de 6 musiciens aux influences diverses, 27RoofTops produit un son très personnel, entre le rock, la pop et l'électro. Après une période de reconstruction - durant laquelle une nouvelle chanteuse et un nouveau bassiste se sont greffés au projet - le groupe s'est concentré sur la composition de leur 2ème EP, enregistré cet été également en Croatie. Certains morceaux seront dévoilés courant décembre, et l'EP sortira à la suite du concert.

Les 3 influences: Muse, Led Zeppelin, L'Impératrice

? Liker : https://www.facebook.com/27rooftops/

? Ecouter : https://soundcloud.com/27rooftops

? TRI-HIDDEN PANIC

(Indie Pop / Paris)

Tri-Hidden Panic s'est formé en Novembre 2014, et le groupe à participé en 2015/2016 à différents tremplins, tels que « Emergenza » ou encore « Omja », et ont eu l'occasion de jouer aux Francofolies de 2016 sur la scène Pression Live.

Leur style musical est difficile à définir : tous trois ont des goûts musicaux différents qu'ils essaient de faire cohabiter dans leur propre univers.

Bien que chacun des membres ait une formation scolaire différente, ils trouvent toujours du temps pour jouer ensemble, et souhaitent pouvoir devenir professionnels un jour afin de mettre ne oeuvre leurs projets.

Les 3 influences: Muse, Twenty One Pilots, Aretha Franklin

? Liker : https://www.facebook.com/TriHiddenPanic/?ref=aymt_homepage_panel

? Ecouter : http://www.trihiddenpanic.com/index.php/music/outlet-car/

? Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=OeE2NIbpXTY

Jeudi 29 Décembre 2016 - 20h

Entrée gratuite

Happy Hour 18h30-20h (3?50 la pinte)

Foodtruck hot dog au 1er étage

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille

https://www.facebook.com/supersonicbastille/

