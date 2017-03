Plus d'infos sur le concert Nayda.002 | Mystunis Session (jugurtha, As.k, Nehji + Bulky) à Paris

--- Nayda.002 | Mystunis Session

_____ house, techno, arabeats & post-worldmusic + performance

Pour notre deuxième rendez-vous club, on poursuit avec des sonorités mystiques et une bonne frénésie rythmique ! Mélange d'influences techno, bass, psychédéliques et orientales, ce nouveau plateau vous embarque pour un trip planant.

Bâtisseur d'un son unique et invité d'honneur de cette édition, c'est cette fois le duo Jugurtha qui fera couler chez nous la grandeur envoûtante de son live-set. En associant la liberté des machines à la force des instruments traditionnels tunisiens (nay, derbouka, santur...), ils sont à l'origine d'un son ethnique excitant au-delà de tout genre musical.

Leur performance sera introduite par un doux DJset de Nehji, figure montante de Runtomorrow et, disons-le, résident de nos humbles sauteries, dès 23h30. C'est enfin As.K, membre de Art Vibes Music et moitié de DeusEx, qui achèvera la session dans une explosion de techno planante et un DJset inédit de plus de deux heures. La soirée sera également marquée par la venue du Bulky, une performance artistique ensor?elante qui intrigue d'abord pour mieux exploser d'énergie ensuite.

Ceci étant dit, rendez-vous au Supersonic le 18 mars prochain !

PROG.

- JUGURTHA live-set - (Underyourskin Records)

SC: https://soundcloud.com/jugurtha-music

FB: https://www.facebook.com/JugurthaMusic

Princes de Carthage et futurs rois de l'électro tunisienne, le duo Jugurtha est un des live-act les plus prometteurs du monde arabe. Combinant des influences techno assurées, un léger goût pour la musique bass et tout un tas de références berbères et arabes populaires, ils bâtissent un son envoûtant, qui secoue les corps et libère les esprits. Ils se produiront en live, accompagnés d'instruments traditionnels nord-africains.

- AS.K (Art Vibes Music / Underyourskin Records)

SC: https://soundcloud.com/ask4music

FB:https://www.facebook.com/welcometoaskan

Membre du label Art Vibes Music et moitié de DeusEx, AsK est un DJ et producteur talentueux, inspiré par les nouvelles vagues slow-house planante et la scène techno actuelle. Ses productions sont un savant mélange des ses influences, promettant un set hypnotique, pluriéthnique, bref, jouissif.

- NEHJI (Runtomorrow)

SC: https://soundcloud.com/nehji

FB: https://www.facebook.com/nehji1

Originaire de Casablanca, Nehji fait partie du label marocain implanté à Paris : Runtomorrow. Bercé par les musiques nord-africaines et endurci à l'électronique, Nehji traverse les genres, époques et nations avec aisance. Il mettra la pièce en jambe pour installer un climat des plus confortables.

- BULKY - Performance immersive par Alexandre Bavard

- SETUP/ Parallele

Voilà deux ans que ce groupe de jeunes fous repousse les frontières de la teuf en investissant des lieux oubliés pour y déverser amour, partage et bonne musique. S'ouvrant depuis peu à l'art de la mise en scène, nous leur offrons nos soirées comme le terrain de leurs expérimentations visuelles.

INFOS PRATIQUES

Supersonic

9, Rue Biscornet

75012 Paris

M1,5,8,9 Bastille

10? en prévente: https://tickets.shotguntheapp.com/events/14891

12? sur place

PARTENAIRES

TBA

[Nayda est une association créatrice d'expériences immersives dédiées aux cultures alternatives orientales.]

