Plus d'infos sur le concert Malik Djoudi à Paris

Midi Artistes & Le Popup! présentent...

Malik Djoudi le 13 Avril 2017

MALIK DJOUDI

« Tu sais, j'ai peur de rien, à part du vide, qu'il anime mes lendemains ». Non, Malik Djoudi n'a peur de rien et son premier album vient combler un vide dans le paysage fran?ais. Un romantisme de dandy pas trop sûr de lui, qui convoque Christophe, Sébastien Tellier et William Sheller, une voix qui flotte dans les airs tout près de Connan Mockasin, une sourde intensité mélodique qui trouble à la manière de Blonde Redhead, une intimité dont James Blake a retrouvé le secret... Et des mots en fran?ais qu'il manie avec grâce et candeur, sur une trame électro pop toute aussi épurée. (Pascal Bertin)

RICKY HOLLYWOOD

Philippe Katerine dit de ses chansons qu'elles sont « d'une élégance inouïe et sans aucune prétention qui vous donnent une émotion au premier degré ». - Bricoleur pop et perfectionniste, il con?oit une musique néo- sincère, qui dépasserait l'opposition entre délires avant- gardistes et lyrisme synthétique.

Le Pop Up du Label, 14 Rue Abel, 75012 Paris

