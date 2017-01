Plus d'infos sur le concert Lohengrin à Paris

Opéra romantique en trois actes (1850)Musique Richard Wagner Livret Richard Wagner En langue allemandeSurtitrage en français et en anglaisDirection musicale Philippe Jordan Mise en scène Claus Guth Heinrich der Vogler René Pape janv. / Rafal Siwek fév.Lohengrin Jonas Kaufmann janv. / Stuart Skelton fév.Elsa von Brabant Martina Serafin 18 jan. > 8 fév. / Edith Haller 11 > 18 fév.Friedrich von Telramund Wolfgang Koch janv. / Tomasz Konieczny fév.Ortrud Evelyn Herlitzius janv. / Michaela Schuster fév.Der Heerrufer des Königs Egils Silins Vier Brabantische Edle Hyun-Jong Roh / Cyrille Lovighi / Laurent Laberdesque / Julien Joguet Vier Edelknaben Irina Kopylova / Corinne Talibart / Laetitia Jeanson / Lilla Farkas Chef des Choeurs José Luis Basso Orchestre et Choeurs de l'Opéra national de Paris Production du Teatro alla Scala, MilanSurtitrage en français et en anglaisDurée : 4h25 avec 2 entractesLohengrin apparaît sur une barque tirée par un cygne dans une lumière « bleu-argent » (Thomas Mann). Il vient sauver Elsa, accusée du meurtre de son frère, et lui fait promettre de ne jamais lui demander son nom. Écrit dans une grande solitude par Wagner, Lohengrin est d'abord un immense manifeste esthétique et politique qui interroge la place du génie dans la société et pose les jalons du drame musical. L'oeuvre, dont Liszt dirige la création à Weimar en 1850, marque un tournant dans la vie de Wagner. Elle touche profondément Louis II de Bavière qui devient son mécène et ami, le soutenant dans toutes ses futures entreprises : « Ils auront leur vengeance, les dieux profanés, et viendront vivre avec nous sur les hauteurs élevées, respirant l'air du ciel », lui écrit-il en 1868 du château de Neuschwanstein (« nouveau rocher du cygne ») qu'il fait alors construire. Mise en scène par Claus Guth, qui éclaire la fragilité du chevalier auquel Wagner s'identifiait, la production rassemble Jonas Kaufmann, Martina Serafin et René Pape sous la direction de Philippe Jordan.