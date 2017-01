Plus d'infos sur le concert Juliette Armanet, Microqlima, Etienne 3000 (pain Surprises) & Special Guest à Paris

Le Pop Up du Label présente...

Pour ce DAY #2 des 3 ans, le Pop-Up invite Juliette Armanet, (microqlima), Pain Surprises Records, et une belle surprise de qualité...

In the wise words of Etienne 3000, Que La Famille ;)

JULIETTE ARMANET

L'étoile montante de la pop fran?aise ouvrira la soirée avec un live solo piano. En 2 ans, la belle parisienne a fait un bon bout de chemin depuis le Pop-Up et s'apprête à sortir son premier album bientot, on vous conseille de garder un oeil sur son actu dans les prochains mois !

MICROQLIMA (DJ SET)

Antoine Qosmonaut qui a mis en orbite microqlima, ce label qui assure le beau temps sur le paysage musical et sonore de la scène émergente en France, viendra passera ses plus belles galettes.

ETIENNE 3000 (PAIN SURPRISES)

Pain Surprises n'est qu'amour. Pain Surprises trois mille. Pain Surprise est un label. Pain Suprises au 14 rue Abel pour les 3 ans du Pop Up !

SWEET SURPRISE

Les anniversaires sont fait de surprises, du coup on ne vous dit pas tout pour le moment, et on en garde un peu sous le coude pour la semaine prochaine !

More info to come!

Infos réservation :

Tél. 01 77 11 04 24