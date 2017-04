Plus d'infos sur le concert Le Fake // Møsi - Abschaum - Pratos - Dragunov à Paris

Le Fake et le Supersonic présentent...

? Møsi

(Chanson fran?aise post-metal - Montréal)

MØSI est un animal totem, une bête dont les deux têtes partagent le même visage. Entre compositions cérébrales et interprétation instinctive, l'énergie qu'il dégage rappelle les heures les plus écorchées de la chanson fran?aise, dans un écrin post-métal aux limites de la rupture. Ça joue fort, lourd et sans retenue. Une plume inhabituelle portée par des performances scéniques excessives promène l'auditoire dans une folie fantaisiste et indicible, entre surréalisme et cadavre exquis. Les fans de Noir Désir, de Tool et de Cult Of Luna sont en terrain connu, les autres sont lentement happés par cette atmosphère captivante toute en contre-jours.

Les 3 influences: Cult Of Luna - Tool - Nosfell

? ABSCHAUM

(Krautrock - Misère Records - Lyon)

? PRATOS

(Post-rock - Misère Records - Lyon)

Le son ne se propage pas dans le vide, affirme la science. Bullshit : la musique de Pratos, jeune trio distorsion-clavier-batterie option saxophone versé dans l'art sensationnel (voire psychotrope) du rock instrumental, s'y comporte comme un poisson dans l'eau - du moins comme la constellation correspondante.

Les 3 influences: Holy Fuck - Suuns - Battles

? DRAGUNOV

(Post-Metal - Montrouge)

Duo batterie-guitare créant un post metal instrumental gras sombre soviétique apocalyptique spatial et épidémique à la frontière du doom. Après avoir défendu sur scène le premier EP 637?, ils s'apprêtent à sortir, le 12 Avril 2017, via Blue Wave Recordings (le label de Abysse), Korolev? leur premier album qui affine leur style avec un son plus massif et plus atmosphérique. DRAGUNOV vous attend pour vous transporter à travers leurs prochains lives durant la tournée Fran?aise en Avril 2017.

Les 3 influences: Triptykon, Cult Of Luna, Rosetta

Mardi 18 Avril 2017 - 20h

Entrée gratuite

Happy Hour 18h30-20h (3?50 la pinte)

Foodtruck hot dog au 1er étage

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

http://supersonic-club.fr/

