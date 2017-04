Plus d'infos sur le concert La Fille De Neige à Paris

Opéra (Conte de printemps) en un prologue et quatre actes (1882)Musique Nikolaï Rimski-Korsakov Livret Nikolaï Rimski-Korsakov D'après Alexandre OstrovskiEn langue russeSurtitrage en français et en anglaisDirection musicale Mikhail Tatarnikov Mise en scène Dmitri Tcherniakov Snegourotchka Aida Garifullina Lel Rupert Enticknap Kupava Martina Serafin La Fée Printemps Luciana D'Intino Bobylicka Carole Wilson L'Esprit des bois Vasily Efimov Un Page Olga Oussova Le Tzar Berende Ramón Vargas Mizguir Thomas Johannes Mayer Le Bonhomme Hiver Vladimir Ognovenko Bermiata Franz Hawlata Bobyl Bakula Vasily Gorshkov Premier Héraut Vincent Morell Deuxième Héraut Pierpaolo Palloni Chef des Choeurs José Luis Basso Orchestre et Choeurs de l'Opéra national de ParisSurtitrage en français et en anglaisDurée : 4h20 avec 2 entractesEn des temps immémoriaux, dans le fabuleux royaume du tzar Berendei, naquit Snegourotchka, fruit des amours de la Fée Printemps et du vieil Hiver. Protégée par ses parents de la jalousie du dieu soleil Yarilo qui promit de réchauffer son coeur lorsque, devenue adulte, elle tomberait amoureuse, Snegourotchka l'enfant de neige est confiée à l'Esprit des bois... Particulièrement attaché à cet opéra, qu'il considérait lui-même être une oeuvre de maturité, Rimski-Korsakov écrivait, plus de dix ans après sa création : « Quiconque n'aime pas Snegourotchka ne comprend rien à ma musique ni à ma personne ». Chef-d'oeuvre de la littérature populaire slave, La Fille de neige porte sur le plateau un imaginaire féerique nourri des rigueurs du climat. C'est Aida Garifullina qui prête sa voix à Snegourotchka, la direction musicale et la mise en scène réunissant deux autres artistes russes : le jeune chef d'orchestre Mikhail Tatarnikov et le metteur en scène Dmitri Tcherniakov.