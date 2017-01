Plus d'infos sur le concert Die Zauberflöte à Paris

Singspiel en deux actes (1791)Musique Wolfgang Amadeus Mozart Livret Emanuel Schikaneder En langue allemandeSurtitrage en français et en anglaisDirection musicale Henrik Nánási Mise en scène Robert Carsen Tamino Stanislas de Barbeyrac 23, 26, 29 janv., 1, 4, 7, 9 ,16 ,20, 23 fév./ Pavol Breslik 28, 31 jan., 3, 6, 10, 17, 21 fév.Erste Dame Gabriela Scherer Zweite Dame Annika Schlicht Dritte Dame Nadine Weissmann Papageno Michael Volle 23, 26, 29 jan., 1, 4, 7, 10, 16, 20, 21 fév. / Florian Sempey 28, 31 jan., 3, 6, 9, 17, 23 fév.Papagena Christina Gansch Sarastro René Pape 23 jan., 1 > 10 fév. / Tobias Kehrer 26 > 31 jan., 16 > 23 fév.Monostatos Andreas Conrad Pamina Nadine Sierra 23, 26, 29 jan., 1, 4, 7 fév. / Kate Royal 3, 6, 10, 17, 21 fév. / Elsa Dreisig 9, 16, 20, 23 fév.Königin der Nacht Albina Shagimuratova 23, 26, 29 jan., 1, 4, 7, 10, 16, 20 fév. / Sabine Devieilhe 28, 31 jan., 3, 6, 9, 17, 21, 23 fév.Der Sprecher José Van Dam Erster Priester Sebastian Pilgrim Zweitter Priester Paul Kaufmann Erster Geharnischter Mann Martin Homrich Zweitter Geharnischter Mann Luke Stoker Drei Knaben Solistes des Aurelius Sängerknaben Calw Chef des Choeurs José Luis Basso Orchestre et Choeurs de l'Opéra national de ParisCoproduction avec le Festspielhaus, Baden-BadenSurtitrage en français et en anglaisDurée 3h05 avec 1 entracte Le dernier opéra de Mozart est un feu d'artifice en forme de conte initiatique. S'y côtoient le prince d'un pays lointain à la recherche d'une princesse légèrement suicidaire, un serpent géant et un oiseleur fanfaron, une Reine de la Nuit et un grand prêtre, moins ténébreux qu'il n'y paraît, imposant d'étranges rites de passage... De ce mélange improbable résulte une oeuvre féerique et dramatique qui peut, tour à tour, être entendue comme une merveilleuse histoire pour enfants ou comme la plus profonde méditation sur la vie et la mort. Vingt ans après une première mise en scène donnée au Festival d'Aix-en-Provence, cette production a marqué les retrouvailles de Robert Carsen avec l'opéra de Mozart. Il pose sur l'oeuvre un regard nouveau et nous livre une Flûte enchantée épurée, élégante et incarnée : un joyau sombre où les apparences se révèlent souvent trompeuses...