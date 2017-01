Plus d'infos sur le concert Dear Criminals à Paris

ENTREE LIBRE

Le Supersonic présente...

LINE UP

DEAR CRIMINALS

(Electro folk - Montréal)

Dear Criminals est le projet parallèle de Frannie Holder, Vincent Legault et Charles Lavoie. Ayant exprimé leur envie de partager la scène, ils joignent leurs efforts dans ce projet où l'intense voix de Charles et celle de Frannie, fragile et vulnérable, se complètent de manière unique et touchante. Ce mélange vocal plongé dans un paysage musical électro folk crée une musique sombre et sensuelle qui saura vous séduire.

Liker: https://www.facebook.com/dearcriminals/?fref=ts

Ecouter: https://soundcloud.com/dear-criminals

Regarder: https://www.youtube.com/user/dearcriminals/videos

+ GUESTS

Lundi 23 Janvier 2017 - 20h

Entrée gratuite

Foodtruck hot dog au 1er étage

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille

https://www.facebook.com/supersonicbastille/

