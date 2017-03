Plus d'infos sur le concert Carmen à Paris

Opéra en quatre actes (1875)Musique Georges Bizet Livret Henri Meilhac / Ludovic HalévyD'après Prosper MériméeEn langue françaiseDirection musicale Lionel Bringuier / Mark Elder Mise en scène Calixto Bieito Don José Roberto Alagna mars, 16 juil. / Bryan Hymel avr., juin > 13 juil.Escamillo Roberto Tagliavini mars, avr. / Ildar Abdrazakov juin, juil.Le Dancaïre Boris Grappe Le Remendado François Rougier Zuniga François Lis Moralès, Andrès Jean-Luc Ballestra Carmen Clémentine Margaine mars / Varduhi Abrahamyan avr. / Anita Rachvelishvili juin > 13 juil. / Elîna Garanèa 16 juil.Micaëla Aleksandra Kurzak mars, avr. / Nicole Car juin, juil. / Maria Agresta 16 juil.Frasquita Vannina Santoni Mercédès Antoinette Dennefeld Chef des Choeurs José Luis Basso Orchestre et Choeurs de l'Opéra national de ParisMaîtrise des Hauts-de-Seine / Choeur d'enfants de l'Opéra national de ParisSurtitrage en français et en anglaisAudio-description les 25, 28 juin et 2 juil. 2017Durée 3h20 avec 1 entracteDès les premières phrases prononcées par Carmen, qui marquent l'une des plus grandes entrées de l'histoire de l'opéra, tout est dit : « L 'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. » Dans un sulfureux déhanchement aux accents andalous, la belle cigarière jette son dévolu sur un soldat : Don José. Le destin fera le reste. Immédiatement considéré comme un chef-d'oeuvre dans toute l'Europe, Carmen mettra longtemps à s'imposer à Paris où sa création en 1875 connaît un accueil contrasté. Composé sur un livret de Meilhac et Halévy qui prend ses racines chez Prosper Mérimée, l'opéra abolit la frontière entre tragique et comique avec une modernité qui, à l'époque, fait scandale. Peut-on tuer l'être aimé par amour ? La beauté rougeoyante de la musique de Bizet où s'enchaînent les airs inoubliables en fera pourtant, d'année en année, l'ouvrage lyrique le plus joué au monde.