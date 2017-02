Plus d'infos sur le concert Blanche à Paris

BLANCHE

(Electro pop - Blanche Record - Paris)

Blanche nous parait douce et légère lorsque que l'on entend les voix sucreglaces de Yoann Le Mat. Ce Lorientais d'origine a sorti ses machines et ses claviers pour nous concocter un nouvel album. Mais ne vous méprenez pas. Ce jeune duo parisien qui a plus d'un tour dans son sac va vous sortir de cette douce torpeur à grands coups de riffs désert rock catapultés par les guitares du jeune clermontois Benjamin Josselin.

Blanche broie du noir mais son énergie folle nous fait vite oublier les mauvais jours.

Les 3 influences: The Shoes, Juveniles, Yuksek

