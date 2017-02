Plus d'infos sur le concert Be Safe Party #2 à Paris

Be Safe Party #2

3 Groupes + 1 Parrain qui assurera le Warm Up et DJ set

Pour cette seconde édition, c'est Soul Kitchen qui sera aux platines !

Come over and Be Safe !

*** L'Effondras ***

L'Âne Rouge : https://www.youtube.com/watch?v=H105PJP-SHA

*** Laura Sauvage ***

You've Changed : https://www.youtube.com/watch?v=VgHxcsXNmQA&index=31&list=PLqjsbhVMflPnhxr4Gse3GGb_LCFkjkGEi

*** T/O***

U First : https://www.youtube.com/watch?v=I33UywMjLB4

??? INFOS PRATIQUES ???????????

Mardi 14 Février 2016

Entrée gratuite

Happy Hour 18h30-20h (3?50 la pinte)

Foodtruck hot dog au 1er étage

???????????????????????

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille

https://www.facebook.com/supersonicbastille/

Infos réservation :

Tél. 01 46 28 12 90 - Email. communication@supersonic-club.fr