Plus d'infos sur le concert Avenged Sevenfold à Paris

Gérard Drouot Productions (6-13623, 3-1062985) présente Avenged Sevenfold with very special guests : Disturbed & Chevelle

Après un Zénith de Paris complet en 2013 et un triomphe au Hellfest l'année d'après, Avenged Sevenfold (A7X) est de retour en France pour deux concerts exceptionnels ! Le groupe sera accompagné de Disturbed et Chevelle en invités spéciaux. Ne les manquez pas à Lille au Zénith Arena, mardi 28 février et à Paris à l'AccorHotels Arena, jeudi 2 mars. C'est l'événement hard rock du début d'année ! Assis numéroté (CAT.1) ou débout placement libre (CAT.2).Personnes à mobilité réduite : 01.46.91.57.68