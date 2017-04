Plus d'infos sur le concert Akromégalie Records Présente Substantial & Marcus D à Paris

Akromégalie Records & Le Popup! présentent

Akromégalie Records présente :

- LIVE

? Substantial & Marcus D (Bop Alloy)

https://soundcloud.com/bopalloy

- BEAT SET

? Le Makizar (Akromégalie Records)

https://soundcloud.com/romuald-komlan

? Lex (de KALHEX) (Akromégalie Records)

https://soundcloud.com/Lex-de-Kalhex

- DJ SET

? Venom (Marvel Records)

https://soundcloud.com/marvelrecords

? Parental (Akromégalie Records)

https://soundcloud.com/djparental

.....................................................................................................

Substantial (MC / Maryland) connu pour ses collaborations légendaires avec Nujabes (Samurai Champloo / Japon) présentera son nouvel album «The Past is always Present in the Future». Accompagné aux platines de Marcus D (Producteur / Japon) avec qui il forme le duo Bop Alloy.

En concert pour la première fois à Paris !

Le groupe Kalhex au complet :

Le Makizar annoncera son 1e album instrumental «The Missing Link» avec un Beat Set inédit et quelques surprises au micro...

Egalement derrière les SP404, Lex (de Kalhex) pour marquer la sortie de son 3e album instrumental «Satori», sur lequel on retrouve Segawa Tatsuya & Uyama Hiroto.

DJ set de Parental, dont le nouveau maxi «What They Need» avec Pete Flux est disponible depuis février.

Et enfin Warm-up de Venom (Marvel Records) producteur du dernier album de Blaq Poet et du prochain Marquee «Femme Fatale» !

.....................................................................................................

- INFOS PRATIQUES

Mercredi 12 avril 2017

À partir de 20h30

Entrée : 5?

Le Pop-Up du Label

14, rue Abel - 75012 Paris

M° Gare de Lyon / Ledru-Rollin

http://lelabelparis.com/

Infos réservation :

Tél. 01 77 11 04 24