Plus d'infos sur le concert Admiral T à Paris

Djad Production (2-1086256, 3-1086257) présente ce concert.

Au cours de ses 20 ans de carrière, l'ambassadeur de la musique caribéenne, Admiral T, a fait rayonner son univers musical et sa culture à travers le monde. La personnalité préférée des Guadeloupéens (source Qualistat) après avoir fait salle comble au zénith de Paris à trois reprises, jettera l'ancre le 15 Avril 2017 dans la plus grande salle de spectacle de France : l'AccorHotels Arena ( Bercy ) Admiral T est réputé pour ses spectacles exceptionnels !! Lors de cette incroyable production avec mise en scène et effets spéciaux, cet artiste à la discographie ponctuée de hits devenus classiques, accompagné de ses musiciens, danseurs et invités donnera un concert qui restera gravé dans les mémoires. Une fois de plus, Admiral T ne fait rien comme les autres. son nouvel album totalement inédit sera destiné en exclusivité à tous ceux présents à ses côtés le 15 Avril 2017 grâce à un précieux sésame: leurs tickets de concert. D'ores et déjà, Admiral T entre au Panthéon en étant le premier artiste solo au répertoire Caribbéen à se produire sur la mythique scène de l'Accor Hôtels Arena. Le 15 Avril 2017, c'est avec vous que l'histoire s'écrira... Personnes à mobilité réduite : 01.46.91.57.68