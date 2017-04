Plus d'infos sur le concert Yalloh + Whitman à Paris

L'International présente // En entrée libre ?

??? LINE UP ???

- YALLOH (Pop-folk)

Alexandre Nadjari est un jeune songwriter fran?ais qui a grandi au son des Beatles, de Leonard Cohen et de Radiohead. Dans ses mots il y a la magie des premières fois et la fin de l'insouciance, un voyage permanent entre pop sereine et folk écorchée. Salué par Les Inrockuptibles comme un artiste prometteur à la « voix d'un délice rare » il a déjà sorti un premier album mélancolique et finement arrangé « Abcity » puis en 2016 un second album plus électrique et varié « Devil in my home ».

Influences : Beatles, Radiohead, Leonard Cohen

Regarder : https://youtu.be/EJ2CQ-AwcuQ

Ecouter : https://soundcloud.com/alexandrenadjari

Suivre : www.alexandre-nadjari.com

- WHITMAN (Pop-rock)

Whitman est un concentré de pop, caressant le disco et flirtant sur scène avec le rock. Les diverses influences musicales apportent au set une énergie dansante, où la châleur devient contagieuse et les mélodies, entêtantes.

Ecouter : https://soundcloud.com/whitmanofficial/feel-something

Suivre : https://www.facebook.com/whitmanofficial

?? INFOS PRATIQUES ??

ENTREE LIBRE !

Happy-hour 19h-21h

L'International 5/7 rue Moret 75011 Paris

Métros : Ménilmontant (2), Oberkampf (5 et 9), Parmentier (3)

Site web : http://www.linternational.fr/event/yalloh-whitman/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com