Plus d'infos sur le concert Ya Basta #5 - Live // Dj Set // Expos à Paris

Ya Basta #5

Salut à tous, pour cette 5ème édition on vous donne rendez à L'international de 19H à 5H.

- Pacific Shore (Duo Live)

- DJ NIX'ON x Dj Low Cut + Dj Kozi + Néo x Foksacut (dj set)

- Noor One (Exposition photos)

- BAKA + TOREK (Live painting/drawing)

Entre?e gratuite !!

Pacific Shore est un trio de musique moderne teintée d'une âme hip-hop-soul-jazz mélancolique. En studio comme sur scène, machines, instruments, et voix leurs consentent un subtil métissage et démontre que la musique électronique peut être organique, chaleureuse et vivante.

Pour l'occasion, Pacific Shore jouera une version Duo instrumental de son Live.

THEY AREN'T A JUKEBOX, FUCK YOUR REQUESTS !!

Vrai défenseur de la culture HIP HOP et autodidacte, KOZI est un activiste reconnu de la scène hip-hop fran?aise.

Turntable Addict since 89'!!

4 mains, 4 oreilles et baam!

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com