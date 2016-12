Plus d'infos sur le concert Wach! Records Ii Opera - Ghostwriters à Paris

WACH! Records présente

LUNDI 22 DÉCEMBRE @ L'INTERNATIONAL

à partir de 21h

? OPERA

(Electro pop - WACH! Records - Paris)

Ils sont deux, ils sont jeunes et ils sont bien vaillants. Antoine et Micheal, les enfants fous d'OPERA jouent une musique synthétique à la croisée entre indie, pop et électronique. L'un joue de la guitare, l'autre jongle entre clavier et machines, les deux chantent, le tout dans une joyeuse ambiance colorée et sous Marine, pun intended.

? Liker: https://www.facebook.com/opera.up/

? Ecouter: https://soundcloud.com/opera-up

? Regarder: https://www.youtube.com/watch?v=MYLDVYWxinw

? GHOSTWRITERS

(Electro rock - WACH! Records - Paris)

Le groupe se forme au hasard d'une rencontre dans les rues de Paris. C'est le choc de 2 univers distincts. Ghostwriters est un laboratoire de recherche et d'idées fantomatiques, où se mêlent musique, visuel et sentiment.

Les 3 influences: Moderat, Clams Casino, Depeche Mode

? Liker: https://www.facebook.com/ghostwritersband/

? Ecouter: https://soundcloud.com/ghostwritersmusicband

? Regarder: https://www.youtube.com/channel/UC5Z15vghn8QmpMc6NlL6tpg

Site web : http://www.linternational.fr/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com