4 ans déjà que l'on entend parler de la flamme de ce groupe montpelliérain jonglant avec le feu d'une pop minérale aux textes poétiques et surréalistes. Mais Volin n'est pas qu'une belle promesse. Avec « Volcan » nos experts en sismologie des sentiments délivrent un album aux humeurs multiples. Volin aime les déflagrations d'un rock fiévreux joué en trio tout autant que les arrangements arachnéens où s'enchevêtrent tout en finesse guitares et claviers stratosphériques.

Guitariste, bassiste, batteur, touche-à-tout, c'est dans son plus simple appareil, que Tristen vous livrera les chansons de son nouvel album Les Couleurs et Les Formes, dans un mariage aventureux de rock indé et de variété fran?aise populaire.

