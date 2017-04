Plus d'infos sur le concert Venomous2000 & Guests à Paris

MC du New-Jersey Venomous2000TheUltraEmcee vient présenter son nouvel album en Europe Sounds Of The Great Ones produit par le beatmaker et ingénieur du son Serbe Trilian G-Crew.

Son style s'inscrit dans la tradition du vrai Hip-Hop « Boom Bap » avec un message conscient.

Venomous20000 est engagé dans la culture Hip-Hop depuis un long moment et en est à son 10ème album !!!

Étant dans une démarche de transmission, de partage et d'échange il a décider de parcourir l'Europe afin de diffuser sa musique et son message positif.

Venomous2000 porte bien son nom de ultra emcee, MC (maitre de ceremonie), il est un vrai phénomène sur scène, très interactif avec le public ,il a pour principe de toujours donner le maximum en live!

Cette date est une étape de la tournée SOTGO, 14 dates à travers la France et l'Allemagne accompagné par Dj End.k

*** 1ère Parties****

- a Cat Called FRITZ featuring Lemdi & Moax

- Specta

***Warm up & interlude***

- Nes Pounta

- Dee Jay Plus

- G High DJo

***Show Danse***

-Section C

Event : https://www.facebook.com/events/1460159334003015/

Site web : http://www.linternational.fr/event/venomous2000-guests/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com