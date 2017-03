Plus d'infos sur le concert Tomy Lobo et Silens à Paris

Tomy Lobo et Silens en live à l'International. Entrée libre !

TOMY LOBO (Heavy Pop)

Tomy Lobo est une désorganisation autogérée, née dans la révolte et la claustrophobie urbaine, animée par le fantasme de l'ailleurs, au-delà des murs..

Le groupe est composé de quatres membres qui alimentent cet univers onirique à travers différentes disciplines artistiques, telles que la photographie, le graphisme ou encore l'art plastique et la vidéo, qu'ils mettent au service de leur musique.

Après le premier EP Modern man's gone, TOMY LOBO revient avec un second EP en 2016 Golden Birds. Une errance lunaire, maintenue par l'attraction terrestre pour un entre deux planant de perturbations en accalmies.

SI VOUS AIMEZ : BRNS, WU LYF, LAS AVES, ALT-J..

Regarder : https://www.youtube.com/user/tomyloboTV

Ecouter : https://open.spotify.com/artist/7BiPEDomekFZo4hlKJHZ2Q

Liker : https://www.facebook.com/Tomy-Lobo-223616064327167/

SILENS (Electro Jazz Rock)

Lancé en 2015 par trois amis d'enfance, Silens enchaîne depuis les plateaux sur la scène parisienne et internationale. S'appuyant sur un mélange de musique organique et électronique, le trio assemble influences jazz et blues dans leurs sets live-electro, avec Farry à la guitare, Sarkis aux claviers, et Laise à la boîte à rythme

SI VOUS AIMEZ : DARKSIDE (Nicolas Jaar, Dave Harrington), PINK FLOYD, DAVID AUGUST

Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=yiIxjhbtm1o

Liker : https://www.facebook.com/silensmusic/

Ecouter : https://soundcloud.com/silenscrew

+ GUESTS

Site web : http://www.linternational.fr/event/tomy-lobo-silens/

Infos réservation :

Tél. 09 80 53 76 41 - Email. cominter57@gmail.com