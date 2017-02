Plus d'infos sur le concert Timid Boy Invite : Carl Bee, Unknyo, Mancerow B2b Timid Boy à Paris

Première Timid Boy Invite de l'année ! Je suis ravi d'accueillir CARL BEE, producteur sur Saved Records, LAPSUS MUSIC ou sur mon label TIME HAS CHANGED Records (official), fervent défendeur d'une house chaleureuse aux accents groove et techno. Un DJ talentueux qui officie depuis 21 ans partout dans le monde, de son Malte natal à Ibiza, où il officia régulièrement au Space.... Un petit vent estival soufflera à Paris ce soir-là (et on ne s'en plaindra pas).

A ses côtés, Unknyo, résident du club Kwartz Club à Nice qui excelle dans une micro-house inspirée et éclectique.

On fermera la danse avec un B2B inédit : mes nouvelles recrues de Time Has Changed Mancerow face à... moi-même. Je m'en fais un vrai plaisir !

Site web : http://nouveaucasino.fr/agenda

Infos réservation :

Resident Advisor Tél. 0143575740 - Email. direction@nouveaucasino.fr