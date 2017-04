Plus d'infos sur le concert The Troubles Notes (berlin) à Paris

INDIE GYPSY FUSION

The Troubles Notes transmet une histoire, des émotions à travers leurs notes et leurs mélodies. Le style musical du trio est un mélange de sonorités hip hop, rock indie ou électro, synchronisé aux mélodies disciplinées du classique, gypsy et du jazz, développant ainsi leur propre genre

EVENT : https://www.facebook.com/events/160549481127692/

Site web : http://facebook.com/TheTroubleNotes

Infos réservation :

- Email. com@alimentation-generale.net