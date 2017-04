Plus d'infos sur le concert The Bonobo Fever #16 Invite Soul Peanuts à Paris

AFRO ROCK & HIP HOP

Bonobo Fever : un évènement mensuel d'afro-rock, de groove et de funk.

Entre Rap Classique et Groove Américain, Soul Peanuts réunit le MC Tedji et huit musiciens virtuoses pour un Show festif et élégant ! L'énergie et la puissance acoustique d'un brass band de la Nouvelle Orléans influencé par les plus récentes innovations hip-hop (trap, drill) mais aussi par la culture soul afro-américaine et le rap fran?ais entre poésie, messages positifs et revendications sociopolitiques. Tarsius est de retour pour cette 16ème édition de la Bonobo Feveret ils vous ont préparé quelques surprises après plusieurs semaines en studio. Gang musical à l'énergie rock et aux sonorités afro-funk sont pour faire monter la température d'une petite dizaine de degrés avant de mettre le cap vers le futur, quelque part en 2059 ....

+

BONOBOX DUO and CHICKEN

DJ SET AFRO GROOVE

Un dj set enflammé qui pioche ses pépites sonores partout où ?a groove de Harlem à Lagos en passant par La Havane et Kinshasa !!

EVENT : https://www.facebook.com/events/1910533009167971/

Site web : http://www.tarsiusmusic.com

Infos réservation :

- Email. com@alimentation-generale.net