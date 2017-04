Plus d'infos sur le concert Texas Couscous + Poil'O Brass Band à Paris

Fanfares !

Créée en 2006, la fanfare Texas Couscous est la rencontre joyeuse d'une trentaine de compagnons d'infortune, unis par les liens mélodieux et déjantés du mariage d'instruments cabossés... Adroits de leurs mains gauches et gauches de leurs mains droites, ces mélomanes hargneux comme les guépards de Djibouti, se plaisent à vous servir un tajine détonnant de reprise musicale.

+

Fondée en 2001, le Poil O'Brass Band ou POBB pour les intimes du groupe se nourrit de reprises variées (Chanson fran?aise, Funk, Disko, Klezmer) pour un seul et même but : faire triompher l'ambiance et la joie.

Composés d'environ 20 musiciens, et après plus de 35 concerts en 2016 dont l'Euro de Football en tant que fanfare officielle, nous préparons le pèlerinage ultime pour la Nouvelle Orléans cet été. Avant cela, c'est à l'Alimentation Générale que le POBB tentera fidèlement de faire vibrer les cuivres pour votre plus grand plaisir.

