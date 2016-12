Plus d'infos sur le concert Techno Bitch #2 : Kleopatre, Lewa et Mata Hakhy à Paris

DJ SET TECHNO

Techno Bitch est un nouveau concept pour les adeptes de la techno, avec pour vocation de mettre en avant la techno féminine, et invoquer la déesse de la musique, autrement dit La Techno Bitch. Un line-up cent pour cent féminin, afin de faire émerger plus de femmes dans le milieu de la musique électronique. Rejoignez la communauté Techno Bitch pour découvrir et soutenir des Djettes envoûtantes venues des quatre coins du monde.

?Kleopatre (Art19 Association - Paris)

?Lewa (Be Kolektiv - Pologne)

?Mata Hakhy (Art19 Association - Paris)

Mata Hakhy est une dj et danseuse passionnée par les sonorités mystiques. Elle a développé son sens du rythme et des accords en se rendant régulièrement à Berlin mais aussi en Iran.

Chaque set est un voyage onirique, son mot totem est le mot extase : comme dans la tradition soufi... l'extase par la danse et la musique permet de ne faire plus qu'un avec le cosmos.

