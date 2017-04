Plus d'infos sur le concert Storm Orchestra Release Party + Kursed à Paris

ROCK STONER INDE

Storm Orchestra est un powertrio produisant le grondement d'un orchestre. N'en déplaise au conservatoire. Un Rock'n'Roll diluvien joué avec rage et envie, entre Led Zeppelin et Royal Blood. Sa présence scénique sauvage et charnelle mêle riffs explosifs et désir animal. Le nouvel EP « Bite The Bullet », comprenez « serrer les dents », se veut foudroyant. Une symphonie de 4 décharges électriques qui s'ouvre sur le single détonnant de sensualité « When I Touch Your ». Storm Orchestra joue sans concessions, avec sa sueur, ses tripes, et son coeur. Rock'n'Roll.

EP Bite The Bullet (Believe Digital) - Sortie le 7 avril

Rock indie, rock n'roll, live plein de sueur et d'énergie, mélodies accrocheuses. Fans de Johnny Cash, comme de Nirvana, leur univers navigue entre Cage the Elephant, BRMC ou les White stripes, y apportant leur propre fraîcheur et maturité. Avec une moyenne d'âge de 25 ans, le groupe joue deja depuis une dizaine d'années. Après l'arrivée d'un nouveau guitariste et l'affirmation de leur identité sonore, ils sortent en septembre 2015 l'EP «Apple» réalisé par Lionnel Buzac (Leader du groupe SOMA), et produit par 25h43 productions. Celui-ci leur permet une belle visibilité dans les médias et en live, et ils se font alors repérer par leur tourneur, Yapucca. En janvier est sorti leur album « Misophone » chez Hyp/Pias, et le groupe continue d'écumer les salles. Le single Balloon entre dans le top 5 des playlist Ferarock, et les partenaires se font de plus en plus nombreux : Dr Martens, Vinyle Factory, Rock & Folk...

