Sonj : Gwenael Kerleo & Yann Crepin à Paris

SONJ : :dialogue magique entre la harpe de Gwenael Kerleo et le piano de Yann Crepin

Un dialogue entre une harpe et un piano en totale harmonie

Des compositions originales qui reflètent l'univers intime et onirique d'un duo complice qui vogue vers un rêve commun : composer de la musique de film.

Sur scène l'alchimie opère. La beauté et la sensualité des mélodies transportent véritablement l'auditeur aux confins d'univers cinématographiques et visuels. Les images apparaissent, on chemine, on vagabonde, attentifs et ouverts. Et quand les notes s'estompent pour de bon, on a le sentiment profond d'avoir fait un beau voyage.

SONJ : GWENAEL KERLEO & YANN CREPIN - Le Zebre de Belleville

Le prix des places est : 17.00 ?

Date : vendredi 17 mars 2017